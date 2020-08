Cuomo vence con amplio margen a Ocasio Cortez para representar a Nueva York en la Convención Demócrata

El ala tradicional del partido se impuso y criticó a la congresista por romper la unidad sin real justificación

Alexandria Ocasio-Cortez (ACO), la congresista más joven en la historia del país, fue vencida ayer con amplio margen (218 a 34) por el gobernador Andrew Cuomo en su intento por representar a Nueva York en la Convención Demócrata (DNC), que proclamará candidato al ex vice presidente Joe Biden.

Ambos representan claramente dos visiones dentro del mismo partido azul: la tradicional y la reformadora, y en el pasado reciente no han ocultado sus diferencias públicamente.

El presidente del Partido Demócrata en Nueva York, Jay Jacobs, un aliado de Cuomo, “se enfureció porque estaba “sorprendido” cuando se hizo una moción para nominar a AOC a encabezar la delegación durante una reunión en línea del Comité Demócrata”, reseñó New York Post.

Aún así, Cuomo recibió 218 votos en comparación con los 34 votos obtenidos por la congresista hispana que representa partes de Queens y El Bronx en el Capitolio.

“Fue una mala actuación. AOC obtuvo el 13% de los votos. Ella votó por sí misma”, dijo Jacobs después de la reunión. “Me sorprendió. Me sorprendió. Fue de mala fe”, dijo Jacobs.

El líder del partido dijo que estaba decepcionado porque quería la unidad antes de dirigirse a la convención, que tendrá lugar en Milwaukee del 17 al 20 de agosto, mientras la pandemia del coronavirus ha reducido los eventos en persona.

Jacobs dijo que parecía que “operadores deshonestos” estaban detrás de la nominación del Ocasio y que no creía que la propia congresista instigara el desafío. Como gobernador, Cuomo es considerado el jefe de facto del partido Demócrata estatal.

Ocasio se distanció de la insurgencia. Una portavoz señaló que AOC ni siquiera participó personalmente en la reunión, aunque un miembro del personal la representó y votó por ella.

“No queríamos dirigir la delegación de Nueva York en la convención de DNC. No tenemos planes de acudir”, dijo la portavoz, Laurent Hitt.

“Alexandria se sorprendió de que alguien la nominara. No le pedimos a nadie que la nominara. No intentamos azotar ningún voto. No teníamos pensamientos premeditados sobre esto en absoluto”, insistió.

No es la primera vez que Ocasio-Cortez se enfrenta a Cuomo, pues la joven encabezó la oposición al plan de Amazon para abrir una sede en Queens, luego de que el gobernador negociara el acuerdo en 2018, ofreciendo miles de millones en subsidios a cambio de empleos.

Más recientemente, también criticó a Cuomo por negarse a respaldar impuestos más altos a los ricos para ayudar a preservar los servicios a los neoyorquinos necesitados durante la crisis fiscal de COVID-19.

Además, durante las primarias Ocasio y el alcalde Bill de Blasio se inclinaron por el senador Bernie Sanders, mientras Cuomo lo hizo por Biden.