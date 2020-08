Bill de Blasio da la espalda al dueño de una panadería de Chinatown que pide ayuda y el video se vuelve viral

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, fue detenido por el gerente de una panadería mientras caminaba por el barrio chino el pasado miércoles. En el video se ve al alcalde ansioso por abandonar aquella conversación al que llamó “una diferencia de opinión”.

El gerente de la panadería explicó que los cierres en medio de la pandemia de la COVID-19 había matado a los negocios al decir: “todos estamos sufriendo” y argumentó que la gente necesita “mayor confianza”.

Las imágenes de la conversación fueron publicadas por la reportera Elizabeth Meryl Rosner del New York Post y muestran al gerente, identificado como Patrick Mock, diciéndole a De Blasio: “hemos estado recibiendo un golpe desde enero. Perdimos nuestro Año Nuevo Chino, el día más ocupado del año de nuestra comunidad. La fiesta más festiva que tenemos. Entonces ocurrió lo de la COVID”, continuó. “Ahora, todos estamos sufriendo mucho. Lo que necesitamos es la confianza de la gente.”

Alguien fuera de cámara dijo que las afirmaciones del gerente eran erróneas y De Blasio se dio la vuelta para alejarse mientras le decía a Mock: “Es sólo una diferencia de opinión, esa es la conclusión”.

“Necesitamos ayuda, necesitamos más confianza”, insistió Mock. Entonces fue cuando De Blasio se dio la vuelta y dijo: “Eso es muy desafortunado”.

A bakery manager tells de Blasio that his business is suffering from reduced foot traffic in Chinatown: “We’re all hurting.” pic.twitter.com/9qCLi2IOXX

— elizabeth meryl rosner (@elizameryl) August 11, 2020