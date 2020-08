Mujer roba en una tienda de Miami y utiliza la mochila de su hijo para no levantar sospechas

Una mujer utilizó la mochila de un niño para robar coñac francés de una licorería de Miami. Ella y un hombre se llevaron cinco botellas de Hennesy valoradas en 300 dólares.

La pareja se dirigió a la tienda Jensen’s Liquors, situada en la 1646 SW 27th Ave. de Miami, cerca de la Pequeña Habana de Miami. El video de la cámara de vigilancia muestra a la mujer abriendo la mochila del niño y metiéndole las tres botellas.

With a little boy by her side – “Surveillance video shows her sneaking three bottles into the boy’s backpack.” https://t.co/cnOAi5KPzW

— Christina Vazquez (@CBoomerVazquez) August 14, 2020