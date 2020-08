¿Se irá? Raúl Jiménez agradece a sus fanáticos con un mensaje que suena a despedida

View this post on Instagram

Hoy nos toca despedirnos de una larga, extraña e increíble temporada, llena de un gran aprendizaje y grandes momentos. Es difícil terminar de esta manera pero las cosas pasan por algo y aquí estamos con la cabeza en alto y juntos como la manada que somos. Gracias a toda la gente que siempre está con nosotros en las buenas y en las malas/ Today we have to say goodbye to a long, strange and incredible season, full of learning and great moments. It is difficult to end this way but things happen for something and here we are with our heads held high and together as a wolves pack. Thanks to all the people who are always with us through the good and bad moments. # wearewolves🐺 🔶⚽️💪🏼. #wearewolves🐺 🔶⚽️💪🏼