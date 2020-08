A su corta edad, Alaïa manda mensaje a sus amiguitos a través de Instagram

La hija de Adamari López envió un mensaje profundo a todos los niños a través de las redes sociales

La hijita de una de las conductoras de Un Nuevo Día, Adamari López, Alaïa Costa, ya está demostrando ser toda influencer, pues no sólo anda posando como toda una modelo profesional sino que además envió un mensaje a todos los niños del mundo que, como ella, tienen sueños grandes.

“Feliz día amiguit@s! Nunca digas no, no puedo hacerlo, sí podemos, todos podemos hacerlo by @alaia jeje”, fue le mensaje de la chiquita. El mismo estuvo acompañado por una foto de la también hija del bailarín español Toni Costa vistiendo un sombrero de colores y posando viendo al cielo.

No hay duda que Alaïa lleva la vena artística y que además es una pequeña muy educada y con un corazón tan grande como el de sus papás.