¿Amenaza o realidad? Fuentes aseguran que Leo Messi quiere irse del Barcelona cuanto antes

El argentino está harto de fracasar en Europa... y esta vez parece que va en serio

Lionel Messi es el hombre del momento, pero esta vez es diferente: No fueron sus increíbles goles los que aparecieron en los noticieros o la noticia de que se echó al hombro al equipo y este no pudo ganar. No, esta vez lo que está en boca de todos es su futuro, que podría estar fuera del Barcelona.

Según reveló Marcelo Bechler, periodista brasileño, Messi quiere abandonar el club azulgrana cuanto antes: “La información que tenemos es que Lionel Messi quiere dejar Barcelona ya y la directiva ya fue comunicada sobre eso”. Por supuesto, la declaración del periodista del diario Esporte Interativo repercutió en todo el mundo.

Bechler aseguró que una persona del club, “muy cercana al argentino”, le dijo: “Nunca vi a Messi tan fuera del Barcelona en tantos años aquí dentro como ahora”.

🚨 BOMBA EN EL CAMP NOU 🚨 Informa @marcelobechler que Messi quiere dejar el FC Barcelona YA. No va a esperar ni a 2021 y ya se lo ha informado a la directiva. pic.twitter.com/idHUrulZBJ — Jorge de León (@koki_deleon) August 16, 2020

El Diario Mundo Deportivo de Cataluña desmintió de inmediato el rumor: “Ni el presidente, Josep Maria Bartomeu, ni el CEO, Òscar Grau, ni el secretario técnico, Éric Abidal, que serían los interlocutores válidos, han recibido ningún mensaje de Messi en este sentido”.

Lo que es un hecho es que el ambiente en el Barça está enrarecido, nunca antes se había sentido un distanciamiento entre Leo y el club, el club de su vida.

Otra versión es que la información filtrada sería una estrategia para presionar al presidente Josep María Bartomeu a que presentara de inmediato su renuncia, al menos así lo contó Juanma Castaño en el programa español “El Partidazo”. Según él, Messi le envió un ultimátum a la dirigencia a través del cual reclama un cambio de entrenador, modificaciones dentro de la directiva, en especial de quienes están a cargo del aspecto deportivo, y una renovación total del plantel.

🚨 ¡OJO! ❌ El Barça no ha recibido ninguna comunicación de Messi expresando su deseo de abandonar el club 🗣️ Así lo han asegurado fuentes de la entidad barcelonista a MD ✍️ Te lo cuenta @JoanPoquiEraso https://t.co/vLV5sHuEAj — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 16, 2020

De no cumplirse con sus exigencias, el mejor jugador en la historia del club podría marcharse en 2021 cuando finalice su contrato sin que el Barcelona pueda hacer nada y sin recibir un solo centavo.