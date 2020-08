Jaguar Land Rover desarrolla software para acabar con los mareos a bordo de lso autos

Probablemente en algún momento de tu vida has sufrido de algún mareo mientras viajas en un carro, viaje que se torna bastante incómodo gracias a esta situación. Pues bien, este problema podría llegar a su fin gracias a Jaguar Land Rover, quien ha iniciado una investigación para implementar un nuevo sistema que acabe con los mareos a bordo de los autos.

A través de un nuevo software, Jaguar Land Rover promete reducir el mareo por movimiento al adaptar el estilo de conducción de los futuros vehículos autónomos.

De acuerdo con información de Motorpasión, durante la primera fase del proyecto se desarrolló una ‘puntuación de bienestar’ personalizada que podría reducir el impacto del mareo por movimiento hasta en un 60 %. El software inteligente combina 32.000 km de prueba reales y simuladas virtualmente para calcular un conjunto de parámetros que evalúan la dinámica de conducción.

Did you know motion sickness affects more than 70% of people around the world?

We've developed pioneering technology that teaches driverless cars to drive in a way that reduces the impact of motion sickness.

Read more: https://t.co/WAYTxeZkL8 pic.twitter.com/1bD7uVxMjF

— Jaguar Land Rover (@JLR_News) August 6, 2020