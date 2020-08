Hombre que dijo haber visto a madre desaparecida en Miami es acusado de secuestro

Un hombre que dice que fue una de las últimas personas que vio a Leila Cavett antes de su desaparición ha sido acusado de secuestro, según muestran documentos judiciales.

Man claiming to have seen missing mother Leila Cavett is now facing federal charges https://t.co/gy09nsMLUP pic.twitter.com/uou9VmOsAM

Shannon Ryan, que se identifica como “brujo” o “vidente”, compareció en un tribunal federal el lunes, momento en el que los fiscales pidieron que permaneciera tras las rejas antes de su juicio.

Una audiencia de detención está programada para el viernes. La descripción completa de su cargo es “secuestro, confinamiento y llevarse a la víctima a sabiendas y deliberadamente con la intención de cobrar un rescate, recompensa u otro beneficio”. Además, “retuvo a la víctima por ese motivo y utilizó una instalación o un instrumento de comercio interestatal o extranjero para cometer o promover el delito”.

Self-proclaimed ‘witch’ charged with lying in case of missing mom Leila Cavett https://t.co/nFqjicPOnS pic.twitter.com/75Qor8H9Mr

Según su reporte penal, Ryan le dijo a los detectives que conocía a Cavett desde enero de 2019 y que, entre otras razones, Cavett viajó recientemente al sur de Florida para venderle su camioneta por $3 mil. Los investigadores dijeron que Ryan les había explicado que conoció a Cavett en una gasolinera RaceTrac en Hollywood el 25 de julio y que fueron a la playa con su hijo esa tarde en el Lexus dorado de Ryan.

Self-proclaimed 'witch' from Alabama charged with kidnapping in missing mom case . Leila Cavett is the 21-year-old mother from Georgia who vanished in South Florida last monthhttps://t.co/WjRxLuq24n pic.twitter.com/9qwP2FzQuK

