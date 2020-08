Valle de la Muerte registró 54.4º C el domingo y sería la mayor temperatura registrada desde 1913

Meteorólogos se encuentran confirmando la lectura del sistema de medición de temperatura del Valle de la Muerte de California que el pasado domingo registró un record histórico en el estado.

Con una medición de 130º F, lo que vendrían siendo más de 54º C, el Valle de la Muerte registró su temperatura más alta desde 1913.

La ola de calor que golpea al sur del estado elevó la temperatura a 130º F en Furnace Creek a las 3:41 de la tarde del pasado domingo, según el registro de la estación que se encuentra bajo revisón.

Per the climate data in xmACIS2, this is the first time since 1913 that Death Valley has reached 130F. In July 2013, it last reached 129F. If valid, it would be the hottest August temperature at the site by 3F. @NWSVegas pic.twitter.com/gZNBW4NXI4

— NWS WPC (@NWSWPC) August 16, 2020