El Air Force One casi es golpeado por un dron con Trump a bordo, revela un informe

El Air Force One estuvo a punto de ser alcanzado por un dron al acercarse el domingo por la noche al aeropuerto militar de la Base de la Fuerza Aérea Andrews en las afueras de Washington, cuando el presidente Donald Trump estaba a bordo.

Una aeronave color amarillo y en forma de cruz se acercó a la aeronave que transportaba al presidente alrededor de las 5:54 p.m. el domingo, según el reporte de diferentes agencias de noticias.

Trump regresaba de un largo fin de semana del complejo de golf de Bedminster en Nueva Jersey después de visitar a su hermano menor, Robert Trump, que falleció el sábado por la noche en un hospital de Nueva York.

Sebastian Smith de la agencia AFP informó del incidente poco después de desembarcar el domingo del avión 757-200, escribiendo en su cuenta de Twitter:

“@realDonaldTrump acaba de aterrizar en Andrews en la AF1. Poco antes, mientras descendía, volamos justo sobre un pequeño objeto que estaba muy cerca del avión del presidente. Parecía un dron aunque no soy un experto”.

@realDonaldTrump just landed at Andrews on AF1. Shortly before, while descending,we flew right over a small object, remarkably close to the president’s plane. Resembled a drone though I’m no expert. pic.twitter.com/roDFgpp4XH

— Sebastian Smith (@SebastianAFP) August 16, 2020