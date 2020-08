“No me da ninguna vergüenza”: el momento en que Sia orina en plena entrevista

El entrevistador no daba crédito

La cantante Sia es famosa por tratar de mantener el misterio durante sus apariciones públicas utilizando pelucas extragrandes para cubrirse el rostro, pero parece que en su día a día se muestra mucho menos reservada.

Los responsables de entrevistarla este lunes para el programa ‘Ash, Kip & Luttsy with Susie O’Neill‘ de la emisora Nova FM han podido comprobar hasta qué punto es capaz de desinhibirse cuando no hay cámaras de por medio. En medio de la conversación que estaban manteniendo con la estrella de la música acerca de sus programas de televisión favoritos de Netflix, se pudo escuchar de pronto un sonido extraño que recordaba a la cisterna de un inodoro vaciándose.

TOMORROW MORNING – a first for the show…or any show, for that matter? 🤭#AKLS #Sia pic.twitter.com/sICkoQQhaF — Ash, Kip & Luttsy with Susie O’Neill (@AKLS_nova) August 16, 2020

El locutor no pudo contenerse y le preguntó sorprendido si estaba en el servicio, ante lo cual Sia respondió con mucha naturalidad que efectivamente acababa de utilizar el baño.

“Sí, me habéis oído. También he tirado de la cadena y no me da ninguna vergüenza”, les aseguró sin ningún pudor.

En su defensa, la estrella de la música también quiso añadir que había pasado el día trabajando como una loca y había calculado mal al pensar que conseguiría aguantarse las ganas de orinar hasta que pudiera colgar el teléfono.

“Me podíais oír haciendo pis de fondo, y me estaba riendo por dentro al mismo tiempo. Y decidí tirar de la cadena sin disimular porque, sabéis qué, los famosos también son personas normales”, ha añadido sin poder contener ya la risa.

