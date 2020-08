Romero Britto: Rompe el silencio la mujer que le estalló una de sus obras de arte en la cara

"Él sacó lo peor de mí, como saca lo peor de miles de personas... Él es un abusador, es horrible ese señor"

Este fin de semana se hizo viral un video en donde se ve a una mujer reclamándole al artista plástico Romero Britto, el haber discriminado al personal de su restaurante y como represalia, le rompe una de sus obras de porcelana delante de su cara.

Luego se supo que se video fue del 2017, el propio artista salió a aclararlo, acusó a la mujer de, con su acto, poner en peligro a las personas presentes, incluso a ella misma y negó haber discriminado o tratado mal al personal del restaurante que queda en frente de donde estaba su galería en Miami Beach.

En exclusiva, Raúl González de ‘Despierta América’, visitó el restaurante ‘Tapería’, y habló con la dueña y protagonista del incidente, Madeleine Sánchez, quien explicó que esa obra, valuada en casi 5 mil dólares, se la regaló su esposo.

“Él es un abusador, humilló a las niñas que lo atendieron, le dijo: ‘No me vean a la cara, no acercarse a la mesa si yo no levanto la mano, sacar la música y no dejar entrar a nadie en el restaurante mientras yo tengo mi reunión’… Las chicas se quedaron ofendidas, y lo peor es que hicieron todo eso y se quedaron con el nudo que le dio en el corazón… Cuando yo llego las encuentro mal, porque ellas no son esclavas, van a la mesa a servirte con cariño”, comenzó diciendo la dueña del restaurante.

Ante la pregunta de González de cuánto tiempo pasó desde que sucedió ese incidente en su restaurante y el que ella le rompiera la obra, Sánchez le dijo que ese mismo día. Ella fue a su casa, tomó la obra que era una enorme manzana de porcelana y fue hacia la galería de Britto.

“Me presenté y justo tenía una firma de autógrafos… Yo no sabía que iba a hacer, yo quería decirle en su cara lo que pensaba de él y que yo quería que no volviera al restaurante, y me fui volviendo un volcán y le exploté la obra… Él sacó lo peor de mí, como saca lo peor de miles de personas, por los comentarios que me han enviado. Él es un abusador, es horrible ese señor”, prosiguió.

Raúl le cuestionó si no tuvo en cuenta que podía lastimar a las personas que estaban en el lugar, a lo que ella le aseguró que no había tanta gente y que a ella la nubló la ira, de hecho, según ella, él dejó llorando a sus meseras en el restaurante.

Explicó que no era la primera vez que él iba a su restaurante y que siempre se portaba soberbio, sin embargo, esa ocasión colmó si paciencia.

MIRA AQUÍ LO QUE SUCEDIÓ Y LA ENTREVISTA: