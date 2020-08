Trump enfurece con Michelle Obama y responde a sus críticas

Tal parece que el mensaje de la exprimera dama Michelle Obama le impactó donde más duele al presidente Donald Trump, ya que éste respondió a las críticas lanzadas en la Convención Nacional Demócrata.

“Alguien por favor explíquele a @MichelleObama que Donald J. Trump no estaría aquí, en la hermosa Casa Blanca, si no hubiera sido por el trabajo de su esposo, Barack Obama“, tuiteó.

Añadió que el apoyo al exvicepresidente Joe Biden fue “una ocurrencia tardía”, además de considerar que tiene un respaldo “poco entusiasta”.

Luego presumió que su Administración ha construido la “más grandiosa economía en la historia”, a pesar de que el país está sumido en la peor crisis desde la Gran Depresión.

Aunque más de 173,000 han muerto de coronavirus y EE.UU. es el país más golpeado por la pandemia, el mandatario aseguró que se han “salvado millones de vida”, aunado a que ahora él está “construyendo una economía más grandiosa”. Consideró que los trabajos están “aflorando” y el NASDAQ está en nuevo récord.

“¡Siéntese y vea!”, expresó.

….My Administration and I built the greatest economy in history, of any country, turned it off, saved millions of lives, and now am building an even greater economy than it was before. Jobs are flowing, NASDAQ is already at a record high, the rest to follow. Sit back & watch!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020