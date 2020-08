Insisten en no bajar la guardia en NY para evitar segunda ola de COVID-19

Tras el aumento de casos la semana pasada en Brooklyn, el alcalde De Blasio y el gobernador Cuomo aseguraron que los nuevos contagios en la ciudad fueron tan solo del 0.24% y del 0.78% en el estado

Un parte alentador dio este miércoles el alcalde Bill de Blasio en medio de la lucha contra el COVID-19, tras la alarma que generó hace unos días la noticia del aumento de contagios en algunos sectores de Brooklyn.

El mandatario no solo mencionó que tras conocerse los datos que revelaban que en Sunset Park se estaba registrando un alza en los casos, se tomaron medidas de contingencia y de acción, que han dado resultados, y por primera vez, desde que inició la crisis del COVID-19, en las últimas 24 horas el promedio de nuevos casos que dieron positivo a las pruebas, logró la cifra récord muy baja de 0.24%.

“La semana pasada alerté a todos sobre la situación en Sunset Park (…) Lo que vio el Departamento de Salud en la última semana o más, fue un aumento en el número de casos de COVID-19. El esfuerzo de divulgación significó adelantarnos a eso, para garantizar instantáneamente que más y más personas se hicieran la prueba, que encontráramos dónde había problemas específicos y los resolviéramos”, dijo De Blasio, destacando la efectividad del programa de rastreo de contactos que ha implementado la Ciudad.

“El aumento de las pruebas nos brindó más información, más datos con los que trabajar, más contactos a los que dar seguimiento”, agregó.

Sobre el particular de Brooklyn, el Alcalde manifestó que comprobaron que se trató de “una extensión limitada (de casos) en la comunidad” y no una situación generalizada, y dijo que ahora están haciendo averiguaciones sobre una situación similar en Borough Park, relacionados con una boda, donde se generaron contagios. “Hemos visto un repunte solo en los últimos días y, en particular, un grupo de 16 casos que surgieron recientemente y que vemos como una señal de advertencia temprana”.

El mandatario local aseguró que a pesar de que los índices en Nueva York son positivos, urge no bajar la guardia, a fin de que los neoyorquinos no enfrenten una segunda ola de contagios, que pudiera poner a la Ciudad en un escenario similar al que ocurrió entre marzo y mayo pasado, principalmente.

“Los indicadores de hoy son bastante extraordinarios como evidencia de lo que todos ustedes han logrado, pero tenemos que estar atentos a lo básico, el distanciamiento social, el cubrirse la cara, obviamente evitando grandes reuniones. Es muy importante que nos tomemos en serio esa realidad porque eso nos ayudará a detener la propagación de esta enfermedad”, dijo el burgomaestre, insistiendo en que todos se hagan la prueba del COVID-19.

En su conferencia, el Alcalde también anunció un plan de ayuda a pequeños negocios de comunidades negras, y advirtió que hay una evidente desproporción entre el nivel de población que representan, el 22%, y solo el 2% de los dueños de estos locales son afroamericanos.

“Esto no es solo una crisis de atención médica. Es una crisis económica. Es una crisis de disparidad (…)

los negocios negros tienen el doble de probabilidades de cerrar definitivamente que los negocios blancos… Nuestro Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas está liderando el camino y ha elaborado una hoja de ruta para ayudar a promover el espíritu empresarial afroamericano en la ciudad de Nueva York”, dijo el político.

La directora de la Oficina de Equidad del programa de pruebas y rastreo de la Ciudad, Annabel Palma, destacó que en el caso de aumento de contagios en Brooklyn, que llegaron a ser del 13%, de inmediato abordaron la situación con fiereza y se redujo ya casi en un 70%.

“En la comunidad de Sunset Park para luchar contra COVID-19, ampliamos nuestras pruebas rápidas, implementamos nuestras unidades móviles, tuvimos éxito en hacer que las personas se realicen pruebas en Sunset Park y esto ha demostrado ser un gran progreso entre nuestro punto de atención y las pruebas móviles”, dijo la funcionaria. “Los datos más recientes muestran que el porcentaje de casos positivo en el código postal 11220 (de Sunset Park) se ubica hoy en 4.2 por ciento. Esto significa que nuestros esfuerzos están funcionando”.

Palma, de origen latino, reiteró la necesidad urgente de seguir poniendo en práctica las reglas de prevención mínimas.

“No estoy tratando de hacer sonar ninguna alarma, lo estamos haciendo muy bien, pero tenemos que seguir trabajando juntos. Depende de nosotros asegurarnos de no bajar la guardia. Necesitamos que los neoyorquinos continúen haciéndose pruebas y mantener la importancia de cubrirse la cara, de usar una máscara. Esto seguirá salvando vidas“, dijo la funcionaria.

“Sabemos que hace calor ahí afuera. Sabemos que es incómodo, pero nuevamente, es necesario asegurarnos de mantenernos protegidos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y a nuestras comunidades, porque el COVID-19 sigue siendo real y es una amenaza real”, agregó.

Mensaje del Gobernador

El gobernador Andrew Cuomo se sumó al parte optimista sobre el coronavirus en el Estado y dijo que la tasa de nuevos casos que han dado positivos sigue por debajo del 1% en todos los rincones de Nueva York, en su décimo segundo día consecutivo.

En concreto, el líder estatal mencionó que los nuevos contagios en las últimas 24 horas se ubican en el orden de 0,78%, con 631 personas infectadas, elevando la cifra de contagios a 427,202. Cuomo informó además que el número de muertes en el último día fue de 6 casos.

“Por duodécimo día consecutivo, nuestra tasa de pruebas positivo de COVID estuvo por debajo del 1%, lo cual es una gran noticia. Pasamos de una de las peores situaciones del país a la mejor, todo gracias al arduo trabajo de los neoyorquinos y nuestros datos de reapertura progresiva impulsada”, dijo el gobernador. “La razón por la que lo estamos haciendo bien es porque estamos siendo inteligentes. Si el comportamiento de las personas no sigue siendo disciplinado, vamos a tener un problema y verán que los números cambiarán“.

El líder demócrata del Estado advirtió una vez más que el COVID-19 está lejos de desaparecer y urgió a los neoyorquinos a no cantar victoria y seguir las reglas de protección y cuidado, al tiempo que manifestó que las autoridades deben seguir haciendo cumplir las normas.

“Debemos proteger nuestro progreso. No podemos retroceder, y depende de todos nosotros frenar la propagación continuando con el uso de nuestras máscaras y manteniendo distancia social”, concluyó Cuomo, dando como otro parte positivo el hecho de que de 1,077 inspecciones a establecimientos de Nueva York y Long Island, tan solo 5 de ellos no estaban cumpliendo las reglas.

Datos del COVID-19 en NY