Masivo incendio destruye una fábrica de plásticos en el norte de Texas

WASHINGTON – Un gigantesco incendio se desató en una fábrica de plásticos en Grand Prairie, cercana a la ciudad de Dallas en Texas y mantiene en emergencia la zona, donde pese a que se han controlado las llamas, se ha pedido a las personas con afecciones de salud que eviten acercarse.

El incendio se desató cerca de la medianoche en las instalaciones de la empresa Poly-America y se mantenía activo el miércoles en la mañana, indicaron los medios locales, que difundieron impactantes imágenes de torres de electricidad próximas a la planta en medio de las enormes llamas.

Firefighters working a fire in the 2000 block of W. Marshall Drive in Grand Prairie, reportedly at Poly-America. pic.twitter.com/l0Ez0Dn2QW

Las autoridades no han informado de heridos pero, según versiones de la prensa local, en el lugar permanecía un equipo que cumplía el turno nocturno, sin que se sepa de momento sobre la situación de estas personas.

A la fábrica se trasladaron equipos de bomberos de Grand Prairie y de la vecina Cedar Hill, así como del aeropuerto de Dallas.

Todavía en la mañana se observaban camiones arrojando agua y espuma sobre el lugar.

Autoridades de la ciudad informaron en la tarde del miércoles que el incendio está contenido y debe terminar de apagarse durante la noche.

Latest update on the large industrial fire in Grand Prairie – City officials say the fire has been contained and should be extinguished tonight. Cleanup will continue tomorrow & fire crews will continue to monitor for hot spots. Surrounding highways back open @FOX4 pic.twitter.com/hLB6vKwUuQ

— Lynnanne Nguyen (@LynnanneFOX4) August 19, 2020