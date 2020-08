Peligroso incendio puede contaminar el agua del río Colorado para 40 millones de personas

El incendio de Grizzly Creek ya está contaminando el agua del río Colorado. Cinco estados del Oeste pueden verse seriamente afectados

El incendio de Grizzly Creek en las afueras de Glenwood Springs, en el Bosque Nacional White River en Colorado, creció a 29,000 acres durante la noche, más de 45 millas cuadradas, cuando los equipos de bomberos lograron un 4% de contención.

Welcome to the #GrizzlyCreekFire twitter. We are sharing all fire related information the the 2020 fire East of Glenwood Springs, Colorado. The fire began on Aug. 10, a Type 1 Incident Management team is currently managing the fire. #GrizzlyCreekFire #FireYear2020 pic.twitter.com/ULO0EXQg0y — Grizzly Creek Fire (@fire_grizzly) August 16, 2020

El incendio que comenzó hace 10 días en No Name Creek, permanecía en la parte superior del drenaje del río, dijeron los bomberos de Grizzly Creek en un comunicado de prensa.

Scare of my life yesterday trying to get to my daughter working the Grizzly area #GrizzlyCreekFire #mouthofasailor pic.twitter.com/AMQe5oaApi — Leslie Brown (@lbrown66) August 11, 2020

La proximidad del Grizzly Creek Fire a las casas en una cuenca hidrográfica crítica y desafiante es solo una parte de la razón por la que se ubica como la principal prioridad de extinción de incendios del país.

Amenaza de contaminación

El fuego amenaza con contaminar “por varios años” el río Colorado, la principal fuente de agua para 40 millones de personas en el oeste de Estados Unidos, indicaron este miércoles autoridades locales y federales a cargo de combatir el siniestro.

El fuego obligó a cerrar la carretera Interestatal 70, la principal ruta de la región, prácticamente aislando a Glenwood Springs, uno de los centros turísticos en el oeste de Colorado.

the grizzly creek fire in colorado has now burned 14k+ acres and keeps spreading. it is 0% contained. the landscape in glenwood canyon will never be the same. it is believed to be caused by traffic on i-70 (read: a lit cigarette thrown out the window) i am devastated. pic.twitter.com/W2pLc1dmwK — emilie not emily (@moosechildd) August 14, 2020

Además de haber consumido algunas estructuras y de provocar derrumbes de rocas que dañaron la carretera, el fuego se aproxima rápidamente a hogares, vías férreas, embalses que proveen agua a Glenwood Springs y una planta de energía eléctrica en las montañas.

Aun peor, todos los desperdicios y escombros causados y acumulados por el incendio se dirigen al río Colorado, afectando la calidad del agua para 40 millones de personas en siete estados.

Smoke is seen billowing from the Grizzly Creek Fire burning in western Colorado, where flames spread so fast that Interstate 70 had to be shut in both directions. https://t.co/kiANOx4X9u pic.twitter.com/dYjPHVIpPB — ABC News (@ABC) August 12, 2020

“Estamos en problemas”, dijo Scott Fitzwilliams, supervisor del Bosque Nacional White River, en rueda de prensa, subrayando que el incendio Grizzly Creek “pone en peligro la infraestructura vital para millones de personas en el oeste del país, todo porque el fuego está en un escarpado y angosto cañón que impide combatirlo desde el suelo”.

Aquí la actualización del incendio #GrizzlyCreekFire. Esta estimado que el incendio abarca 28,030 acres con contención de 4% #FireYear2020 Posted by Grizzly Creek Fire on Wednesday, August 19, 2020

Según Fitzwilliams, se trata de un incendio en una área relativamente pequeña, pero “con muchos elementos” que pueden ser dañados, por lo que la protección de las fuentes de agua se ha convertido en “la prioridad nacional” entre los bomberos especializados en combatir este tipo de siniestros.

Por su parte, Mike Ferris, portavoz del comando de incidente para el incendio Grizzly Creek, explicó que “la conducta extrema del incendio” (favorecida por fuertes vientos y altas temperaturas que superaron los registros históricos) y “las dificultades para contener el fuego” han hecho que agencias federales movilicen sus recursos hasta Colorado. Esos recursos incluyen unos 820 bomberos, cinco aviones tanque, varios helicópteros, un equipo de bomberos paracaidistas e incontables vehículos de apoyo en tierra.

A pesar de eso, dijo Ferris, los bomberos todavía no han podido llegar al lugar del incendio ni han conseguido evitar que cenizas, escombros y los productos químicos usados contra el fuego lleguen al agua del río Colorado.

A esos elementos se suma la posibilidad de que el agua colectada por los helicópteros y luego arrojada sobre el fuego (a metros del río) incluya “especies invasoras”, como los mejillones cebra o las pulgas de agua, que ahora podrían ser transportados río abajo, expandiendo el territorio de esas especies.

El Centro Nacional de Interagencias contra Incendios envió a expertos para evaluar los daños ecológicos causados por el fuego y por las tareas de contención. Para eso se utilizan imágenes satelitales, datos geográficos y topográficos, y pronósticos del tiempo, así como comparaciones con los resultados de incendios similares.

Con esa información, los expertos anticiparon que es posible que haya interrupciones en el servicio de agua potable para Glenwood Springs y que, eventualmente, ese mismo problema afecte a los habitantes de Colorado, Arizona, California, Nevada y Utah, que dependen del agua del río Colorado.

Hasta el momento, Glenwood Springs perdió en poco menos de dos semanas unos $9 millones de dólares en ingresos por la falta de turistas debido al incendio.

Rafters on the Colorado got a front-row seat to the Grizzly Creek Fire yesterday. The blaze is still burning its way through Glenwood Canyon. (Photo courtesy of Whitewater Rafting LLC) pic.twitter.com/G6CCLHYNZr — Stina Sieg (@StinaSieg) August 11, 2020

Los expertos indicaron que si la cuenca del río Colorado se viese afectada como anticipan, esas pérdidas llegarían a cientos de millones de dólares en los estados mencionados.

Había al menos 77 grandes complejos de incendios forestales ardiendo en 15 estados de todo el país hasta el martes por la noche, casi un tercio de ellos en California, según el Centro Nacional Interagencias de Incendios (NIFC).

El Grupo Coordinador Nacional de Agencias Múltiples (NMAC) movió el Nivel Nacional de Preparación a 5 (PL5) ayer a las 8 p.m. debido a la importante actividad de incendios que ocurre en múltiples áreas geográficas, un aumento en las asignaciones del equipo de gestión de incidentes y el compromiso significativo de recursos compartidos para grandes incendios a nivel nacional,

Ayer se informaron veintidós nuevos grandes incendios. Más de 16.700 bomberos forestales y personal de apoyo están asignados a incendios forestales en todo el país.

Con información de EFE