¿Quién es Ronald Koeman? el héroe del Barcelona que llega a componer a un equipo viejo y roto

El holandés Ronald Koeman ha acudido a la llamada del Barcelona, el equipo al que soñaba entrenar algún día y al que ahora deberá recomponer como hizo Johan Cruyff cuando diseñó aquel mítico ‘Dream Team’ del que formó parte el excentral o Pep Guardiola cuando lideró el éxodo de Ronaldinho y Compañía.

Como jugador del Ajax, PSV, Barça y de la selección ‘orange’, Koeman ganó dos Copas de Europa de clubes, una con el PSV y otra con el cuadro catalán, una Copa de Europa de selecciones nacionales y siete campeonatos de Liga, cuatro en España y tres en los Países Bajos.

Nacido en Groningen, Holanda, el 21 de marzo de 1963, debutó como futbolista profesional en 1980 en las filas del Groningen, el equipo de Primera División de su ciudad natal donde compartió vestuario con su hermano Erwin antes de llegar al Ajax de Amsterdam entrenado por Johan Cruyff.

Con el Ajax fue campeón de Liga de Holanda en la temporada de 1984-85 y de la Copa de Holanda en las temporadas de 1984-85 y 1985-86, su última temporada en ese equipo ante de ser fichado por el PSV Eindhoven, donde coincidió con una de las máximas estrellas del fútbol neerlandés, Ruud Gullit.

Su palmarés en el PSV incluye la Liga en las temporadas de 1986-87 y 1987-88, y el Campeonato de Copa de Holanda en la temporada de l987-88, aunque su mayor logró fue la Copa de Europa de 1988, en cuya final superaron en los penaltis al Benfica portugués.

Su debut como jugador en la selección de su país llegó en abril de 1983, vistió la camiseta de los Países Bajos en 78 partidos, en los que marcó 14 goles, el último de ellos en julio de 1994 contra Brasil en el Mundial en uno de los patidos más recordados de la historia.

En su palmarés como ‘orange’ figura el título de campeón de la Eurocopa de Naciones de 1988. También, disputó los Mundiales de Italia ’90 y EEUU ’94, así como la Eurocopa de Suecia ’92.

Fue fichado por el Barcelona en enero de 1989. Con el equipo catalán dirigido por Cruyff alzó la primera Copa de Europa de la escuadra barcelonista el 20 de mayo de 1992. Koeman fue el autor del único gol del partido frente a la Sampdoria en Wembley, lo que le convirtió en el gran héroe del equipo.

Su palmarés como barcelonista se completa con cuatro títulos de Liga consecutivas (1990-91, 91-92, 92-93 y 93-94) y la Copa del Rey de 1990.

En 1995 fichó por el Feyenoord de Rotterdam, con lo que se convertía en uno de los pocos jugadores que ha militado en los tres clubes más importantes de su país.

Dejó el fútbol activo el 1 de junio de 1997 y regresó al Barcelona en verano de 1998 como segundo entrenador dentro del cuerpo técnico dirigido por su compatriota Louis Van Gaal.

Dejó el Barcelona en diciembre de 1999 para hacerse cargo del banquillo del Vitesse Arnhem, poniéndose desde entonces como gran reto de futuro dirigir la primera plantilla azulgrana.

En 2001 comenzó a entrenar al Ajax de Amsterdam con el que ganó el campeonato de Liga 2003-2004. Al año siguiente se puso al frente del Benfica portugués para las dos siguientes temporadas.

Con el equipo luso fue tercero del torneo liguero, sin embargo, alcanzó los cuartos de la Liga de Campeones contra el Barcelona y el título de la Supercopa frente al Vitoria de Setúbal.

En mayo de 2006 anunció que dejaba el club para entrenar al PSV Eindhoven, con un contrato de dos años. En el equipo holandés sucedió a Guus Hiddink.

Ilusionado con dirigir en España, el PSV le permitió dejar la entidad al alcanzar un acuerdo con el Valencia CF hasta 2010, con el que debutó el 6 de noviembre frente al Rosenborg, en Liga de Campeones con derrota en casa (0-2)En 2008, logró ganar la Copa del Rey frente al Getafe, pero fue destituido pues en las 22 jornadas de Liga sólo consiguió cuatro victorias, además, seis empates y doce derrotas.

A mediados de mayo de 2009 fue nombrado entrenador para las dos siguientes temporadas del AZ Alkmaar, con el que no pudo completar el año y abandonó los banquillo por un para de años.

En julio de 2011, Koeman volvió a entrenar al Feyenoord holandés, que dejó al finalizar la temporada 2013-14 después de situar todos los años al equipo entre los tres primeros puestos de la liga.

En junio de 2014 fichó por el Southampton para tres temporadas, donde le acompañó su hermano Erwin como técnico asistente. En su primera campaña, el equipo fue séptimo de la Premier inglesa y sexto en la 2015-16.

