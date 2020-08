VIDEO: Avión de FedEx aterriza dramáticamente en Los Ángeles a pesar de falla en el tren de aterrizaje

Un momento de enorme dramatismo se vivió la mañana del miércoles sobre una pista del aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX), cuando un avión de FedEx aterrizó de emergencia tras sufrir de una falla mecánica.

El vuelo 1026 de FedEx en una nave Boeing 767, proveniente de Nueva York, no pudo extender el tren de aterrizaje de su ala izquierda antes de hacer contacto con el pavimento de LAX alrededor de las 4:50 am., indicó un vocero de la Administración de Aviación Federal.

Las imágenes de video muestran el momento en que el avión aterriza, produciéndose una cortina de chispas debajo del ala al hacer contacto el motor con la pista.

Se informó que uno de los dos pilotos sufrió una lesión de pierna al abandonar la nave, pero que no es de mucha seriedad, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

“Estamos agradecidos de que nuestra tripulación está a salvo y que nadie salió seriamente lesionado”, dijo FedEx en un comunicado.

Your #LAFD Fire Station 80 started early this morning with a response to @flyLAXairport for an emergency landing They were at the ready with an up close view of the great work by the pilots to safely land ✈️ The teamwork of all safety agencies involved was 💯 📷 LAFD|E.Johnson pic.twitter.com/H1ntnPfSvW

— LAFD Talk (@LAFDtalk) August 19, 2020