Carmen Aub, la Rutila Casillas de Telemundo, habla del final de Rafael Amaya, El Señor de los Cielos 

La actriz asegura que no pudo despedirse de él... El actor desapareció desde el año 2018 y desde entonces, al parecer nadie sabe nada de quien fue una de las máximas estrellas de Telemundo

Rutila Casillas es la hija de Aurelio Casillas en la famosa historia de Telemundo, El Señor de los Cielos. Los actores que le dieron vida a estos personajes fueron Carmen Aub y Rafael Amaya, respectivamente.

La serie parece haber llegado a su fin en su séptima temporada, sin embargo aún parece existir la posibilidad de que ésta regrese con una octava temporada. Sobre esto y la salida de Rafael Amaya conversó Aub con la revista People en Español.

En esa conversación la actriz reveló que ella no tuvo la oportunidad de despedirse de Rafael Amaya.

“La verdad es que no tuve el placer de tener despedida. Las circunstancias de que estuvimos trabajando mucho, no se permitió, no se dio el momento, así que mantengo la esperanza de que tal vez ahorita cuando termine esto de la pandemia pueda ir a cerrar ese ciclo con él”, aseveró la actriz para dicho medio.

Hay que recordar que para la séptima temporada se corrió el rumor de que el actor que interpretó a Aurelio Casillas, era un doble de Rafael Amaya, de ser cierto nadie sabe con exactitud cuándo fue que el mexicano desapareció a ciencia cierta de las pantallas de Telemundo, ni cuándo compartió por última vez con sus compañeros.

En la actualidad el paradero del actor sigue siendo un total secreto. Se dice que ni sus antiguos amigos y compañeros de trabajo saben en realidad adónde está y es que éste también parece haber dejado de ser un actor exclusivo de Telemundo.

Desde el año 2018 nadie sabe el paradero real de Rafael Amaya, quien parece haber desaparecido de la faz de la tierra. Sin embargo su redes sociales siguen activas, aún cuando estás no hayan visto actividad de abril de 2018 cuando promocionaba la temporada la sexta temporada de El Señor de los Cielos.