¿Por qué el romance de Belinda y Nodal se compara al de Verónica Castro y El Temerario?

Belinda y Christian Nodal causaron gran sensación cuando anunciaron su romance. Y es que entre ambos parecía que no había nada en común; mientras ella es una cantante pop, él es un joven que aprecia la música de banda. Fue un romance que tomó desapercibidos a miles.

Sin embargo muchos veteranos de los espectáculos no tardaron en comparar a la pareja con Verónica Castro y Adolfo Ángel “El Temerario Mayor”. Pues aseguran que Belinda y Nodal son tan disparejos como ellos.

La Vero Castro y El Temerario no lo confirmaron tan abiertamente como ellos (claro, en ese tiempo no había Twitter, ni Instagram, ni nada que se le asemejara) era la década de los 90 pero eso no evitó que todos hablaran de ellos.

Y es que parece que Nodal siguió al pie de la letra el manual de El Temerario pues así como el cantante le compuso a Verónica Castro el hermoso tema “La mujer que soñé”, Christian le compuso una canción a Belinda.

Belinda y Nodal queeeee…

La Vero y El Temerario!!!!

Junto con esto muchos no dejan de notar que ambos romances parecían de no creerse al principio, pues ambas carreras eran distintas y no hacían sentido por la falta de química. Lo cierto es que la relación entre la Vero y Adolfo no funcionó ¿Tendrá el mismo destino la de Beli y el cantante?

