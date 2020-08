Seguidores de Trump en Miami denuncian pintadas en sus casas

Al menos tres propietarios del sur de la Florida dicen que sus casas y automóviles fueron atacados por jugadores de paintball y denuncian que han sido objeto de agresiones y ataques porque tienen banderas de apoyo al presidente Donald Trump.

Los propietarios, que viven en Tamiami en el área del Southwest 127th Avenue y Coral Way, dijeron que escucharon lo que al principio sonó como una ametralladora disparando. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30pm del miércoles, según informaron las autoridades y testimonios.

Homeowner in #Tamiami area says she was targeted because she is a @realDonaldTrump supporter. At about 7:30pm she says someone shot paintballs at her home. @nbc6 pic.twitter.com/AfwjTBvPts

— Laura Rodriguez (@LauraNBC6) August 20, 2020