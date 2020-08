Terrible frase: Thom Brennaman es suspendido tras lanzar insulto homofóbico en plena transmisión

El histórico narrador de béisbol creyó que estaba fuera del aire

El afamado narrador de béisbol Thom Brennaman lanzó un insulto homofóbico en pleno programa en vivo, creyendo que estaba fuera del aire, lo que provocó el repudio de muchos aficionados y su suspensión para las transmisiones de los juegos de los Reds.

Esto sucedió durante el juego entre los Cincinnati Reds y los Kansas City Royals, cuando el comentarista deportivo, aparentemente creyendo que se encontraban en tanda de comerciales, sin más ni más emitió un inesperado “A fag capital of the world”, lo que en español sería algo como “una de las capitales marica del mundo”, haciendo referencia, presuntamente, al estado de Missouri, donde se encontraba trabajando.

Tras esto, de inmediato la frase se viralizó en redes sociales y el rechazo del público fue tal que el narrador tuvo que darse tiempo para ofrecer una disculpa pública durante la misma transmisión que salió por Fox Sports.

“Hice un comentario antes esta noche, que supongo que salió al aire, del que estoy profundamente avergonzado. Si he lastimado a alguien, no puedo decir cuánto, desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho, mucho. Me enorgullezco de mí mismo y me considero un hombre de fe…”, explicaba cuando detuvo su discurso para relatar un cambio en el marcador tras un jonrón de Nick Castellanos.

“No sé si me voy a poner estos auriculares de nuevo. quiero pedirle disculpas a los Reds, a mis jefes de Fox Sports Ohio, a los que firman mi cheque de pago, a las personas con las que trabajo y a cualquiera a quien haya ofendido aquí esta noche. Ese no es quien soy en realidad, ni nunca lo fui. Estoy muy apenado y les ruego por su perdón”, retomó. Acto seguido, abandonó la transmisión y su compañero Jim Day se hizo cargo de la narración el resto del partido.

Este jueves, en el Washington Post apareció una nueva disculpa del comunicador con 25 años de experiencia: “Me gustaría disculparme sinceramente por los comentarios inapropiados que hice durante la transmisión de anoche. Cometí un terrible error. A la comunidad LGBTQ+ y a todas las personas a las que he herido u ofendido, desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. Les pido respetuosamente su perdón”, decía el documento.

Reds broadcaster Thom Brennaman apologizes for making homophobic slur on the air https://t.co/XjSEDW4WQB — The Washington Post (@washingtonpost) August 20, 2020

Por otra parte, quienes también expresaron su punto de vista fueron los Cincinnati Reds, quienes a través de redes sociales emitieron otro comunicado, en el que mencionaron que la organización se encontraba “devastada por el horrible comentario homofóbico”, en el que también informaron que a Brennaman “lo sacaron del aire y de inmediato lo suspendieron de hacer transmisiones para su franquicia”. Además, el equipo ofreció sus “más sinceras disculpas a la comunidad LGBTQ + en Cincinnati, Kansas City, en todo este país y más allá” y agregaron que “adoptan una política de tolerancia cero para los prejuicios o la discriminación de cualquier tipo”.