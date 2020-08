“Yo estoy casada en mi corazón y en mi mente”: Chiquis Rivera aclara rumores de su anillo

La cantante dio su versión sobre lo que pasó con su sortija

Hace un par de días se abrieron las puertas a rumores de otra separación entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez luego de que ella publicara en redes sociales una fotografía en la que aparece sin lucir su sortija de matrimonio; sin embargo, dice que las cosas están perfectamente bien entre ambos y aclara por qué no lo utiliza.

A través de sus Instagram Stories, la hija de Jenni Rivera aseguró que se quita la joya para evitar que se maltrate cuando hace ciertas actividades en su casa; asimismo, dijo que no necesita de ningún artilugio para saber que el compromiso con su marido es de verdad, pues le basta con el amor que se profesan día con día.

“Sí me lo pongo, depende de lo que estoy haciendo y depende si no quiero que éste se me vaya a ensuciar o a perder como por ejemplo cuando lavo los trastes. Yo estoy casada en mi corazón y en mi mente, así que no necesito siempre traerlo. No me lo tengo que poner porque al final del día yo sé que soy una mujer casada y él también lo sabe, así que el anillo al final no tiene tanta relevancia”, dijo Chiquis.

Por su parte, Lorenzo se metió en la conversación y en tono de broma le pidió tatuarse el anillo para evitar que la gente especule que tienen problemas en su relación y a ella le pareció una muy buena idea. Cabe recordar que poco antes de iniciar la cuarentena por coronavirus la pareja decidió darse un espacio, mismo que rompieron cuando los dos salieron positivos y decidieron enfrentar juntos su recuperación.

