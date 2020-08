Cuatro hermanos arrestados por fraude millonario contra Amazon en Nueva York

Cuatro hermanos fueron arrestados en el condado Rockland (NY) después de supuestamente ejecutar un esquema de fraude de $19 millones de dólares que tenía como objetivo al gigante minorista en línea Amazon.

Los cuatro hombres -Yoel, Heshl, Zishe y Shmuel Abraham-, fueron detenidos en varios hogares del área a las 6 a.m. del miércoles, por investigadores federales de Seguridad Nacional y el Departamento de Policía de Nueva York.

Fuentes policiales dijeron que en un momento la supuesta red de fraude se estuvo ejecutando desde el sótano de una casa en Monsey, hogar de la madre de los detenidos.

Una denuncia federal alega que los cuatro hermanos Abraham abrieron cuentas de proveedores y participaron en un plan para defraudar a un minorista en línea, que las fuentes identificaron a NBC News como Amazon.

Los federales dijeron que los hermanos manipularon los procedimientos de facturación, utilizando una práctica llamada sobreenvío. El caso está siendo procesado por el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

En respuesta al caso y los arrestos, Amazon dijo que estaba “agradecida” de trabajar con las agencias de aplicación de la ley “en su enérgico enjuiciamiento” de los hermanos sospechosos.

“Si bien nuestros controles proactivos garantizan que la gran mayoría de los vendedores en nuestro negocio sean empresarios honestos, los estafadores intentan violar nuestras políticas, victimizar a nuestros clientes y dañarnos”, dijo la empresa en un comunicado.

