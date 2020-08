Artesanas guatemaltecas donan y venden máscaras ahora claves para sus comunidades

Mercado Global impulsa la actividad de artesanas indígenas

La conferencia internacional sobre SIDA que se iba a celebrar este año en San Francisco pasó a ser digital. Y eso cambió los planes de un grupo de artesanas en Guatemala.

Así está conectado el mundo y así funcionan los lazos que se tienden.

Las artesanas de este país centroamericano trabajan con Mercado Global, una organización sin ánimo de lucro con sede en Brooklyn, que desde hace 15 años conecta a mujeres indígenas de este país con la industria internacional de la moda. A través de Mercado Global se organizan y venden diseños de bolsas y bolsos con las coloridas telas de esta tierra.

En su agenda tenían el pedido de 23,000 bolsas pedidas para la conferencia por Levi´s. Para hacerlas, esta empresa había mandado tela de los cortes de sus pantalones y las mujeres se habían puesto a la tarea. Pero cuando llegó el virus pararon la producción anticipando los posibles cambios.

Y activaron un Plan B. Mercado Global pidió permiso a Levi´s para utilizar la tela para producir máscaras no médicas y donarlas. Su cálculo es que saldrían unas 125,000 con lo que tenían. “Y eso es lo que hemos estado haciendo desde marzo”, explica Ruth DeGolia, directora ejecutiva de Mercado Global.

Más de 60,000 máscaras han sido donadas a zonas de EEUU y América Latina en la que el virus ha golpeado a la población. Hospitales, residencias, comunidades afectadas en México y Brasil, trabajadores del campo en California y comunidades inmigrantes en Brooklyn además de indígenas de la propia Guatemala han ido recibiendo estas máscaras artesanas.

La organización dirigida por DeGolia ha llegado a una asociación con comercios como Nordstrom, Reformation, Stitch Fix, Free People, and Everything But Water para donar más mascaras y pagar a las artesanas que viven de ello. En los años que Mercado Global lleva operando ha estado apoyando a unos 800 artesanos indigenas y sus familias.

Adicionalmente acaban de sacar una campaña de máscaras donde más se necesitan para que por cada una que se compre se dona otra.

Los ingresos para estas artesanas son importantes para su comunidad y Mercado Global ha donado mascaras a la población en el país además de 15,000 libras de comida ayudados por organizaciones como Food For The Poor.

Mientras estas mujeres han estado haciendo máscaras y bolsas el COVID-19 no ha dejado de aumentar en Guatemala. “Trabajamos en los valles del sur del país que es el epicentro de la crisis migratoria y muchas de las comunidades con los que trabajamos tienen COVID debido a las deportaciones de personas que venían de EE UU con el virus”, explica DeGolia.

Los ingresos de la artesanía son importantes porque uno de los mayores impactos del virus y del cierre de actividad es que desde marzo y hasta julio muchas personas han perdido sus trabajos y con ello sus fuentes de ingresos.

“El hambre ha llegado a convertirse en una crisis importante en las zonas rurales. La gente está poniendo banderas blancas en sus ventanas para pedir comida”, explica esta organizadora. “Ahora, cuando se maneja a través de la región en la que trabajamos se ven banderas blancas en todos los sitios”.