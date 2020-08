VIDEO: Empleado de los Nationals en Dominicana le lanza café caliente en la cara a una mujer

Los Washington Nationals no perdieron mucho tiempo para despedir a un empleado de su academia de República Dominicana luego de divulgarse un video en el que se ve cuando el hombre lanza dos vasos de café caliente al rostro de la encargada de una tienda.

El video salió a la luz pública el viernes y según un reporte de ESPN el agresor se llama Jazhiel Morel, cuyo puesto era administrador de la academia de los Nationals en la municipalidad de Boca Chica.

The Washington Nationals fired an employee in the Dominican Republic on Saturday after he allegedly threw two cups of hot coffee in the face of a female convenience-store employee.

