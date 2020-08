Disputa en un vecindario de Florida por los carteles de Trump y Biden termina en una golpiza

La tensión entre los vecinos de una comunidad de Florida iba creciendo a medida que se acercaba la fecha de las elecciones presidenciales. Muchos de ellos colocaban carteles de apoyo a Joe Biden y Donald Trump hasta que una disputa se fue acalorando y un hombre acabó golpeando en la cara de un vecino. El agresor fue arrestado por asalto, según dio a conocer la Oficina del Sheriff del condado de Volusia.

Anthony “Tony” Vullo, de 55 años, fue acusado de un delito menor de agresión después de que los agentes lo señalaran como el autor del golpe a su vecino de 48 años, Joseph Lebert, en Debray, a unos 30 minutos de Orlando, el 17 de agosto.

Anthony “Tony” Vullo, 55, is charged with misdemeanor battery after Volusia County sheriff's deputies say he punched his 48-year-old neighbor, Joseph Lebert: https://t.co/x77LHUCOwX

