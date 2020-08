Rodner Figueroa lamenta no haber podido cumplir con la última voluntad de su madre

View this post on Instagram

Tenía 5 años que no hacía esto!!! Tomarme la foto de atuendo del día ó el “Outfit of the day”. Siempre lo hacía justo antes de salir al trabajo y perdí la costumbre. Llevo 3 años trabajando en Telemundo y no se porque no lo había vuelto a hacer. Al fin y al cabo era compartir ideas de vestuario. Muchas mujeres me comentan que le copiaban mis looks para sus maridos y hombres también me decían que les servía de inspiración. Entonces hoy he decidido volver a compartir mi vestuario. Espero que les guste!!! #rodnerfigueroa #rodnerfigueroastyle #ootd #mensfashion #mensstyle