Violeta Isfel habló de la foto sin panties que publicó en Instagram: “No me hackearon”

Entretenimiento

"Yo subí esa foto orgullosísima y muy feliz"

Violeta Isfel sacudió las redes sociales al publicar en su cuenta oficial de Instagram una foto muy sugerente.

Como se puede observar, la actriz se dejó ver en lencería y sin panties, solo su mano cubría su desnudez.

Horas después la foto ya no estaba disponible en la cuenta de Violeta, pero otros usuarios la publicaron en plataformas como Twitter.

Las suspicacias no faltaron y muchos aseguraron que Violeta había borrado por arrepentimiento la instantánea, situación que ella misma desmintió.

“No me hackearon la cuenta, para nada, yo subí esa foto orgullosísima y muy feliz, pero por ahí unas cuestiones, tuve qué archivarla, no la borré, como dicen porque hicieron un escándalo… me pidieron archivarla por un rato, luego la volveré a subir”, expresó en un audio que circuló entre la prensa mexicana.

No es la primera ocasión en que Violeta deja con la boca abierta a sus seguidores.

