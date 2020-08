Alexandria Ocasio-Cortez critica a Kimberly Guilfoyle, la novia boricua de Donald Trump Jr.

La congresistas neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez no se guardo nada en el momento de criticar la intervención de la novia de Donald Trump Jr. en la Convención Republicana.

El discurso Kimberly Guilfoyle, de madre puertorriqueña y exesposa del gobernador de California Gavin Newsom, fue lo más comentado de la primera jornada de la Convención Republicana.

La consultora política llamó la atención por su parecido a Melania Trump y por pronunciar en ocasiones a gritos su discurso, en el que advirtió sobre la “amenaza socialista” de Cuba y Venezuela.

Lo que molestó a Ocasio-Cortez y a otras personas de ascendencia puertorriqueña fue que Guilfoyle, quien creció en el barrio latino The Mission en San Francisco, se presentara como “orgullosamente latina” mientras presentaba datos inexactos sobre Puerto Rico.

“Mi madre Mercedes fue una maestra de educación especial de Aguadilla, Puerto Rico”, dijo Guilfoyle. “Mi padre, también un inmigrante, vino a esta nación para conseguir el sueño americano”.

El problema de sus palabras, según Ocasio-Cortez, es que los puertorriqueños no son inmigrantes. Puerto Rico es parte de Estados Unidos y las personas nacidas allí son ciudadanos estadounidenses.

“La mujer que el Partido Republicano eligió como ‘orgullosamente latina’ para hablar de la experiencia inmigrante parece que no sabe que Puerto Rico ya es parte de los Estados unidos”, escribió Ocasio-Cortez en Twitter. “Es un mensaje que refleja la creencia de que los Latinos no son verdaderos ciudadanos, incluso cuando son descendientes de pueblos indígenas”.

