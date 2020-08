“Vuelve a Univision”: Jorge Ramos recordó que hace cinco años Trump lo echó de su conferencia de prensa

Se cumplen cinco años de que el periodista Jorge Ramos fue expulsado por el ahora presidente Donald Trump de su conferencia de prensa.

Este martes el comunicador hispano recordó el infame momento.

This happened 5 years ago….

First, Trump booted Univision anchor Jorge Ramos out of his news conference. Then things got interesting. https://t.co/hwz8CKPfqY

— JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) August 25, 2020