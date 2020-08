La Universidad de Miami registra 141 positivos en coronavirus en los primeros días de clases

Chris Gray, un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, dijo el martes que se sentía lo suficientemente seguro como para estar en el campus durante u primera semana de regreso en Coral Gables.

La universidad privada informó que al menos 2.627 personas se habían sometido a la prueba del coronavirus y que 141 recibieron resultados positivos. Según el nuevo panel de la comunidad de UM, 96 de esos casos se informaron del 17 al 23 de agosto.

Te puede interesar: La Universidad de Miami confirma casos de coronavirus en sus dormitorios estudiantiles

LATEST: Testing at the University of Miami shows 141 people, most of them students, tested positive for COVID-19, according to data from the school. https://t.co/ujMaVcQ8H2

“Están haciendo controles de temperatura aleatorios mientras caminas por el campus”, explicó Gray.

El presidente de la UM, Julio Frenk, señaló en un comunicado que hubo una baja tasa de positividad después de que los estudiantes del Hecht Residential College se sometieran a las pruebas, al seguimiento y rastreo para ayudar a contener el brote.

“Habría sido poco realista asumir que no habría casos de COVID-19 este otoño en nuestro campus”, comentaba Frenk agregando que está trabajando para evitar “el tipo de brote generalizado que nos obligaría a cerrar el campus”.

Reopening #Florida's college campuses amid the #coronavirus pandemic is going just about as badly as reopening its elementary and high schools. What's worse is when the college tries to hide the info, as U of Miami did. https://t.co/wmk3GNgyWG via @taveljimena

— Craig Pittman (@craigtimes) August 25, 2020