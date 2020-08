“Que se joda”: El mensaje de LeBron que al parecer se refiere a Trump

Tras el boicot por parte de jugadores de los Milwaukee Bucks, que obligó a la NBA a posponer los juegos de este miércoles, estrellas del deporte estadounidense reaccionaron en redes sociales, en especial LeBron James, que lanzó un duro dardo aparentemente dirigido al presidente Donald Trump.

El “Rey” LeBron, figura de los Los Angeles Lakers, se ha convertido en uno de los portavoces más importantes en la NBA y a través de Twitter lanzó un duro insultó, aunque no señala al destinatario, sabemos que el enfrentamiento entre Trump y LeBron ha subido de tono desde hace algún tiempo.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT

— LeBron James (@KingJames) August 26, 2020