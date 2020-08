Texas y Louisiana realizan evacuaciones masivas ante el huracán Laura

HOUSTON, Texas – Decenas de miles de personas abandonan este miércoles el litoral de Texas y Louisiana ante la amenaza de “catastróficas” inundaciones que podría causar en las próximas horas del huracán de categoría 4 Laura, que se aproximará a la costa con vientos de cerca de 145 millas por hora (230 km/h).

Know your EVACUATION ZONE: #HurricaneLaura is at Cat 4 status with deadly storm surge. Our partner @DrRickKnabb with @weatherchannel shows how quickly water can rise above 9 ft. during a storm the size of Laura. Know your evacuation zone and don't wait till its too late to leave. pic.twitter.com/Bechj5b28Y

Una de las áreas pronosticadas para recibir el mayor impacto de los vientos huracanados de Laura es la ciudad de Lake Charles (Louisiana), uno de los centros industriales más importantes del estado y de la región, ubicado en la franja costera al este del estado y fronteriza con Texas.

El gobernador de ese estado, John Bel Edwards, urgió este miércoles a los residentes de esa ciudad y de las localidades aledañas a acatar todas las órdenes de evacuación “para evitar desgracias mayores como ha ocurrido” en el pasado.

“Estamos frente a un huracán poderoso que podría ocasionar daños devastadores como el que nos dejó hace 15 años la llegada del huracán Rita”, indicó Edwards, quien calculó que son cerca de 200,000 los residentes que se encuentran en la zona de evacuación obligatoria.

Louisiana must take Hurricane Laura seriously. Make sure your plans are in place, that you have what you need and that you evacuate if you need to before it's too late. #lagov #Laura #HurricaneLaura #Lawx pic.twitter.com/jUoAd3D3mw

Edwards mostró su preocupación por la información dada a conocer esta mañana por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) que pronosticó una marejada ciclónica que alcanzaría los 6 metros de alto (20 pies) y cuyas aguas penetrarían hasta unos 50 kilómetros (30 millas) tierra adentro.

Impressive! Lightning strikes are visible in this satellite video of Hurricane Laura as it approaches the Texas-Louisiana coast Wednesday. Video: NOAA

“Mi temor es que por la tarde no podamos organizarnos para realizar más evacuaciones y rescates”, dijo Edwards en entrevista con la cadena The Weather Channel.

This is the Holly Beach, LA community,

While the homes are raised, the combination of surge and intense wave action will likely result in serious damage to these homes.

Holly Beach is not safe to be in tonight as #Laura approaches. pic.twitter.com/67RvoPfxtG

