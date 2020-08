¿Doble bombazo? Leo Messi llamó a Neymar para que fiche también por el Manchester City

No cabe duda que los amigos son una de las partes mas importantes de nuestras vidas: reunirnos con ellos cada semana o cada que hay un partido de fútbol es lo que le da sentido a nuestra afición y claro, también jugar con ellos, quizás eso sea lo más divertido… como el caso de Leo Messi y Neymar.

El argentino y el brasileño hicieron una de las mancuernas más espectaculares del mundo del fútbol cuando el brasileño pasó brevemente por el Barcelona; su magia les alcanzó para ganar una Champions League y ahora Messi quiere que ganan otra juntos, pero en el Manchester City.

Así es, según ESPN Brasil, Leo Messi llamó a Neymar para avisarle que se iba al Manchester City e invitar al brasileño en el equipo de Pep Guardiola; además de una gran amistad, Messi sabe que una dupla con Neymar en el ya de por sí poderoso equipo “Citizen” los convertiría en el favorito de Europa de forma instantánea.

Prior to asking Barcelona for a termination of his contract, Lionel Messi phoned Neymar inviting him to join him and play for Manchester City, according to @jorgenicola. 👀 pic.twitter.com/dEtOAMwwgf

