Los rescates aéreos en las montañas de Orange County han aumentado 225% desde el inicio de la pandemia

Ahora que los centros de entretenimiento como centros comerciales y cines no forman parte de vida cotidiana, las personas han estado disfrutando más de los espacios al aire libre sin grandes congregaciones de personas.

Muchos de ellos han elegido el montañismo como actividad, pero al mismo tiempo, una gran cantidad han tenido que ser rescatados con helicópteros de lugares remotos del condado.

Unprepared hikers are calling for rescue from remote areas of Southern California’s Orange County at an alarming rate, tying up helicopters needed for other purposes including firefighting, authorities said Wednesday.https://t.co/1zCAPUz6r6

