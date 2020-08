En un video Carolina Sandoval destapó todas sus curvas para posar con sensuales trajes de baño

View this post on Instagram

…juro que no se cuándo vaya para #hawaii 🤣😂🤣😂pero mientras tanto selecciono mi #outfit de #eltrasnochoconcaro 👉🏻 de la semana 🔥 escojan Y me dicen #nextweek #losleo #fyp 👑. . .. … #body #hawaii #maluma #happiness #lareinadelafaja #cosasquesientecaro