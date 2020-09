Los mejores secretos de belleza de Clarissa Molina para lucir sensacional

View this post on Instagram

💚💚💚 Verde color esperanza! Color que va como anillo al dedo en esta época donde la fe y esperanza nos sirve como motor y certeza día a día de que todo estará bien. Tengo que decir que @bbellabymillie se ha ganado un 200 con este look que ameeeee y lo requete ameeee! DESLIZA A LA IZQUIERDA PARA VER EL LOOK COMPLETO. 😍 Ese día grabé @nuestrabellezalatina un show que llevo en mi corazón y el cual me dio la oportunidad de estar en donde estoy hoy en día! No se lo pierdan esta noche a las 8/7c pm por @univision !