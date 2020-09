Supremacista blanco de Florida que agredió sexualmente a una joven autista es condenado a tres años de prisión

Un hombre de Florida que se hacía llamar “el cazador de Antifas” fue sentenciado el lunes a más de tres años de prisión. El hombre libraba una campaña a través de internet para aterrorizar y acosar a quienes se oponían a su ideología supremacista blanca.

Daniel McMahon, de 32 años, de Brandon (Florida), se declaró culpable en abril de usar las redes sociales para amenazar a un activista negro. También admitió haber agredido sexualmente a la joven autista de una mujer de Carolina del Norte que protestaba contra los nacionalistas blancos.

Daniel McMahon has been sentenced to 41 months in prison — the full sentence requested by the government. https://t.co/wwqeY5jeQw

Un juez federal de Virginia condenó a McMahon a tres años y cinco meses de prisión. McMahon declinó la oportunidad de hacer una declaración pública de antemano, pero escuchó de sus víctimas durante la audiencia, que se llevó a cabo de forma remota por videoconferencia.

En una declaración escrita leída en voz alta por un empleado de la corte, la mujer de Carolina del Norte dijo que McMahon metódicamente “cultivó una cultura de miedo y caos” en su comunidad de activistas antirracistas.

“Aparentemente, no hay nada que Daniel McMahon no haga en nombre de la supremacía blanca”, escribió.

So many people in our region got justice today.

In federal court at Charlottesville, Daniel McMahon aka “Jack Corbin” received the maximum sentence for far-right extremism; stalking and harassment.https://t.co/ELJMfZIqiv

— Tidewater Solidarity Collective (@solidarity757) August 31, 2020