Los anillos de Super Bowl de los Chiefs son las joyas más detalladas de la historia de los deportes

Encabezados por el quarterback Patrick Mahomes, los Chiefs de Kansas City vivieron el martes un momento inolvidable al recibir sus anillos de campeones del Super Bowl, en una ceremonia privada realizada en el estadio Arrowhead de esa ciudad.

Los Chiefs tardaron 50 años para volver a coronarse campeones de la NFL y por lo especial de dicha gesta ellos no se midieron en el diseño de los anillos. Los detalles son magníficos.

– Cada anillo contiene 2 diamantes de corte Marquise que simbolizan los dos títulos de Super Bowl en la historia del equipo.

– La imagen principal del diseño del anillo es el logo de los Chiefs con la punta de flecha, la cual tiene 60 diamantes que representan las 60 temporadas de la franquicia.

– Las letras KC están formadas por 16 rubíes, que representan los 10 títulos divisionales más las seis apariciones del club en los playoffs bajo la dirección del entrenador en jefe Andy Reid.

– Alrededor del logo de los Chiefs y la imagen de los dos trofeos Vince Lombardi hay 50 diamantes que significan los 50 años que transcurrieron entre las dos coronaciones.

– La orilla superior y la inferior del anillo tienen 122 diamantes: 100 a propósito de la temporada 100 de la NFL y 22 por el total de apariciones de los Chiefs en playoffs.

– A un costado de cada anillo se lee el apellido del jugador en oro.

– Debajo del nombre aparece el número de dicho jugador formado por diamantes.

– A los lados del número aparecen dos pequeños banderines con los años ’69 y ’19, representando las dos temporadas en que los Chiefs fueron campeones.

– Debajo del número se lee: “BE GREAT”, que fue el lema del equipo la temporada anterior.

– Debajo del lema “BE GREAT” está grabado el número 142.2, que se refiere a los decibelios alguna vez alcanzados en el estadio de los Chiefs.

– Del otro lado del anillo está la frase “CHIEFS KINGDOME”, tributo al apodo de los aficionados de los Chiefs, en oro.

– En cada una de las cuatro esquinas superiores del anillo hay un rubí de corte Princess simbolizando los cuatro títulos seguidos de la División Oeste de la AFC del equipo (2016-19).

– Debajo de la frase “CHIEFS KINGDOME” aparece el logo del Super Bowl LIV, el marcador final (Kansas City 31-20 San Francisco) y el año de la temporada.

– Cada anillo tiene la firma de cada jugador en la parte interior del anillo, así como los marcadores del equipo en sus tres juegos de la postemporada y la desventaja que los Chiefs remontaron en cada uno.

– Finalmente, en la parte de abajo del anillo se ven las iniciales LH en honor al fundador de los Chiefs, Lamar Hunt.

Mahomes, que hace pocos meses firmó el contrato más grande de la historia de los deportes de conjunto, no pudo ocultar su emoción al ser presentado su anillo en una pantalla gigante del estadio, antes de ponérselo en el dedo anular de su mágica mano derecha.

Find someone that looks at you the way @PatrickMahomes looks at his Super Bowl ring 😍 pic.twitter.com/0Ew0aMKqtG

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 1, 2020