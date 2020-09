La dieta que sigue Lis Vega para mantenerse sexy

View this post on Instagram

NADIE DIJO QUE ERA FACIL, QUE NO SE NECESITA DISCIPLINA, CONSTANCIA, DEDICASION, EMPEÑO, SACRIFICIO, AMOR PROPIO. EL ARTE DE UNA VIDA FIT, ES EL ARTE DE UNA VIDA SANA, DE UNA VIDA LLENA DE METAS, OBSTACULOS, LLENA DE RETOS PERSONALES. CONECTAR TU MENTE, CUERPO Y ESPIRITU, POR TI, TU SALUD ES PRIORIDAD. YO, NO CONOZCO OTRA FORMA, HAY DIAS DONDE NO QUIERO LEVANTARME, NO TENGO FUERZAS, ESTADOS DE DEPRESION. ANGUSTIAS, TRISTEZAS, Y ES EXACTAMENTE AHI, EN ESOS MOMENTOS DONDE DIGO, SI PUEDO, HE PODIDO Y SIEMPRE PODRE. #nopainnogain #nostop hasta dejar de respirar, cada quien pone sus propias prioridades, las mias VIVIR SIN MIEDOS Y CONECTAR CON LO QUE A MI ME HACE FELIZ. LAS QUE SEAN QUE SEAN TUS PRIORIDADES, VE A POR ELLAS SIN DETENERTE POR NADA, NI NADIE #VIDAFITCONLISVEGA @LISVEGABEAUTYFIT SIGANME #NOFILTRO #FITMOTIVACION #fitness #vidafit #exatlon #fitwoman