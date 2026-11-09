Nueva York: el tiempo para hoy lunes 9 de noviembre

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir este lunes en Nueva York? El pronóstico del clima para las próximas horas en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) y una mínima de 46 grados Fahrenheit (8ºC). Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 25% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 12% durante el día y del 12% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 14.91 mph en el día y los 8.08 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:35 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:43 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos cielos despejados. Las temperaturas tendrán una variación entre los 48 y los 61 grados Fahrenheit (9 y 16ºC).

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.