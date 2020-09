Trump dice que los ciudadanos pueden esperar una segunda ronda de cheques de estímulo “muy pronto” pero no dice cuándo

Durante una entrevista en la Casa Blanca el presidente Donald Trump dijo que los estadounidenses pueden esperar otra ronda de cheques de estímulo antes de fin de año.

“Estamos trabajando en otro paquete de estímulo económico y eso tendrá lugar… muy pronto”, dijo Trump a Jessi Turnure, una reportera de la oficina Nexstar de Washington, D.C. Sin embargo, el presidente se negó a proporcionar una fecha y una cantidad específica de un posible pago de estímulo para los estadounidenses más afectados por la actual pandemia COVID-19.

In a one-on-one interview, President Trump tells me Americans can expect another round of stimulus checks soon, but his administration and Congress are still negotiating the exact amount included in the next and likely final round of coronavirus relief. #NexstarDC pic.twitter.com/hKjqakSaYX

— Jessi Turnure (@JessiTurnure) July 7, 2020