Identifican como rapero hispano a joven asesinado a quemarropa en el Alto Manhattan

Joshua Meléndez, un aspirante a rapero conocido por el nombre artístico “Jay Hundoz”, fue el joven que murió tras ser baleado crudamente desde una moto a quemarropa, mientras estaba sentado en una acera, la noche del miércoles en Washington Heights.

El homicidio de Meléndez (26) quedó grabado por cámaras de seguridad, en una escalofriante escena. Fue baleado varias veces a corta distancia, alrededor de las 11:05 p.m. en West 175 Street y Saint Nicholas Avenue, informó la policía.

Luego se vio a Meléndez tratando de escapar. Después de caer al suelo una vez, se volvió a levantar e intentó correr de nuevo, pero se derrumbó en la calle. Una ambulancia lo llevó al hospital NYC Health & Hospitals / Harlem donde fue declarado muerto a su llegada, dijo la policía.

Los sospechoso siguen prófugos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Aspiring rapper fatally shot by 2 men on moped in Washington Heights: law enforcement sourcehttps://t.co/ZN4AZ2Obbr pic.twitter.com/DNj0EN4EKl

— PIX11 News (@PIX11News) September 4, 2020