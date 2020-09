La Nación Navajo exige investigación sobre la más reciente muerte de un soldado en Fort Hood

TEXAS – Oficiales de la Base Militar de Fort Hood confirmaron la muerte de un soldado que falleció cinco días después de colapsar durante un entrenamiento físico.

El soldado Corlton L. Chee, de 25 años, de Nuevo México, se colapsó durante un entrenamiento el viernes 28 de agosto, según informó el Ejército. Chee murió el miércoles 2 de septiembre en un hospital.

El militar comenzó su servicio con el Ejército desde febrero y fue Tripulante de Tanques, asignado al 2do. Batallón, 12. Regimiento de Caballería, 1. Equipo de Combate de la Brigada Blindada, 1. División de Caballería desde julio de 2020. La Nación Navajo ha solicitado una investigación sobre el caso.

The Navajo Nation says it's "deeply disturbed" by a recent series of deaths at Fort Hood, Texas, after learning one of its own died earlier this week. https://t.co/WSTLp16Bmf

