Calabasas advierte que tengan cuidado con las serpientes de cascabel en el fin de semana feriado

La ciudad de Calabasas, que se encuentra en las colinas al oeste del Valle de San Fernando, recordó a todos que la ola de calor puede atraer a un visitante peligroso: serpientes de cascabel.

La ciudad del condado de Los Ángeles tuiteó un video el viernes tomado cerca del Parque Anza, y comentó que si van de paseo, estén alerta y tengan cuidado con sus mascotas:

If you're out and about this holiday weekend, look out for these guys! Summer heat means rattlesnakes. Resident Kristine Clark captured these images near de Anza Park. Stay alert and keep pets near you at all times. pic.twitter.com/Qs1ZWjTOcc

— City of Calabasas (@CityofCalabasas) September 4, 2020