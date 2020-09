Roban a mano armada el Mustang de un turista que estaba de vacaciones en Miami

La policía está buscando a tres hombres que, a punta de pistola, asaltaron a un turista en el área de Brickell, la céntrica zona financiera de Miami.

Según ha dado a conocer la policía del sur de la Florida, el hombre de 29 años, que es de Chicago pero estaba de visita en Miami, estacionó su auto rentado, un Fort Mustang convertible 2020, en el estacionamiento situado en el 99 SE 5th Street, alrededor de las 11pm del lunes.

Detectives need assistance identifying the three suspects seen in the video. They committed an armed carjacking on 8/31/20 at approx. 11 p.m. in the area of 99 SE 5 St. If you recognize them or have additional info, please call 305-603-6370 or @CrimeStopper305 pic.twitter.com/9gJolNGBO8

