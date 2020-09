Gaby Ramírez de Estrella TV reveló el secreto de su “cinturita” en ropa interior

View this post on Instagram

Chicas lo más difícil de bajar!!!! es la CINTURA !!! . ahhh !!! como cuesta trabajo había llegado a 62cm casi lo había logrado, Grax a Dios @mouliclinique ya está trabajando y trae unos paquetes para el bolsillo de la pandemia les dejo mi historia para que vean el tratamiento de cintura con madera #maderoterapia !!