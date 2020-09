Graban desde el auto el aterrador escape del Creek Fire en California

El pasado fin de semana California sufrió una intensa ola de calor con altas temperatura que fijaron nuevos récords en diversas ciudades del estado, además de intensificar la aparición de incendios.

Los incendios espontáneos dejaron a cientos de personas atrapadas en las montañas mientras disfrutaban de un fin de semana largo y a pesar de que las autoridades han evacuado a cientos vía aérea, hubo algunos que lo hicieron por tierra.

The National Guard is working to rescue dozens of people who are still trapped near the #CreekFire in Fresno County, California, as record-high heat, low humidity, wind conditions and rugged terrain have made rescue operations difficult. https://t.co/Ig3xsWtcpJ pic.twitter.com/PrzOZkqQQr

Una mujer identificada como Juliana Park publicó en Twitter un video que graba el momento en el que están saliendo del parque Sierra National Forest en el condado de Fresno, California rodeadas de fuego.

A backpacking trip cut short by unforeseen thunder, ash rain, and having to drive through literal fire to evacuate #SierraNationalForest in time. Grateful to the SNF ranger who led us down… wish we we got her name. #CreekFire @mercnews @sfchronicle @ABC7 @KTVU pic.twitter.com/37Ys7XGJ2a

— Juliana Park (@julipdoe) September 6, 2020