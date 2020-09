Descubre qué tan intimidante es tu signo zodiacal

Astrología

Cada signo tiene su carácter, pero los rasgos de algunos pueden resultar agresivos para muchos

Hay personas que con solo entrar a un lugar son capaces de hacer que los demás guarden silencio y cambiar la vibra del ambiente. Y es que sus rasgos astrológicos los hace bastante intimidantes, al menos eso aparentan. Por el contrario, hay signos que transmiten una vibra más ligera y hacen que las personas se sientan más cómodas a su alrededor.

En el siguiente ranking, sugerido por el sitio Horóscopo Negro, te decimos qué tan intimidante es tu signo zodiacal.

1. Escorpión

En primer lugar se encuentra Escorpión. Son personas misteriosas, reservadas y no les cuesta mostrar su lado más oscuro ante los demás. Suelen ser muy impredecibles y no sabes cuándo van a explotar; su silencio también es intimidante porque no es posible imaginar qué estará pensando.

2. Virgo

Es callado, pero sus palabras llegan con mucha fuerza. Y es que no tiene miedo en poner en su sitio a las demás personas y decirles lo que se merecen. Además, son críticos hasta con ellos mismos, emanan seguridad y es complicado llegar a conocerlo completamente.

3. Acuario

Al ser personas solitarias es difícil el primer contacto con ellas. Su aire de misterio es atractivo, pero no es fácil acercarse ya que parecen fríos y a la distancia se ve que disfrutan la soledad.

4. Capricornio

Los Capricornio son personas que prefieren observar antes de actuar, por lo que su presencia puede ser incómoda, en un principio. Son cordiales, educados y respetuosos, pero no es fácil iniciar una conversación con ellos.

5. Tauro

Cuando los conoces son amables y cercanos, pero no siempre fueron así. No suelen sacar su lado más cariñoso rápidamente, necesitan tiempo. Y es que, cuando la gente se les acerca, tienden a ser muy selectivos porque no quiere que cualquiera entre a su corazón.

6. Leo

La seguridad y confianza que tienen en sí mismos es intimidante, pero solo es la primera impresión. Una vez que inicias una conversación con ellos te percatas que son generosos y divertidos. Es cierto que es difícil convivir con ellos por su gran ego, sin embargo, es cómodo estar a su lado.

7. Aries

Suele ser extrovertido y accesible, por lo que es fácil conversar con este signo. De primera es amable, sin embargo, su fuerte carácter y exageradas expresiones pueden ser intimidantes para algunas personas.

8. Géminis

Es uno de los signos más sociables, te hace sentir cercano y expresa libremente sus opiniones. Además, se adapta fácilmente a cualquier situación por lo que las personas se sienten cómodos con ellos. Pero todas estas virtudes contrastan con su arrogancia y su personalidad voluble.

9. Sagitario

No temen conocer nuevas experiencias y personas, por lo que son extrovertidas y fáciles de tratar. Tienen un elevado sentido del humor, son divertidas y hacen lo posible porque los demás se sientan cómodos. Pero su personalidad tan extrovertida puede ser mucho para algunos y llegar a ser intimidante.

10. Cáncer

Cáncer hace todo lo posible porque los demás se sientan cómodos ante su presencia. Son sumamente respetuosos y transmiten confianza. Sin embargo, son personas sumamente sensibles que pueden reaccionar de manera imprevista.

11. Piscis

Son empáticos, emocionales y jamás permitirá que alguien sufra ante su presencia. Son quienes poseen el carácter más noble y amable del Zodiaco; además, disfruta al máximo cuando ayuda a los demás.

12. Libra

Libra es el signo menos intimidante, esto se debe a que es muy accesible y entre más lo conoces más tiempo deseas pasar a su lado. Es cierto que tienen un carácter fuerte, pero es tan social y divertido que nunca te sentirás inseguro.

